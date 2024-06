Le PSG va boucler un transfert, une star déjà sous pression ?

La rédaction

L’été s’annonce agité du côté du Parc des Princes. Alors que le PSG s’apprête à évoluer sans Kylian Mbappé la saison prochaine, de très nombreux renforts sont attendus dans la capitale. Luis Enrique lui-même l’avait confirmé en conférence de presse il y’a de ça quelques semaines. Si le mercato n’a pas encore ouvert ses portes, les Franciliens semblent pourtant proches d’accueillir leur première recrue : Matvey Safonov. Et l’un de ses compatriotes qui connaît bien la Ligue 1, Dimitri Sychev juge que le Russe peut s’imposer dans les cages parisiennes.

Le départ de Kylian Mbappé étant officiel, les supporters du PSG attendent désormais de voir qui rejoindra les pensionnaires du Parc des Princes cet été. Alors qu’un attaquant de renom est espéré, c’est bien un gardien de but qui devrait être la première recrue des Champions de France. Matvey Safonov, portier du FK Krasnodar, semble très proche de l’hexagone. Interrogé à propos de la probable arrivée du joueur de 25 ans à Paris, Dimitri Sychev, qui évolué à l’OM entre 2003 et 2004, a livré ses impressions.

L’arrivée de Safonov au PSG bénéfique pour le championnat russe

Dans un entretien accordé à l’agence de presse russe TASS , Dimitri Sychev a dans un premier temps jugé que le transfert de Matvey Safonov au PSG était un signal fort envoyé au championnat local. Il témoigne d’une amélioration de son niveau : « J e pense que le transfert de Safonov au PSG est une excellente publicité pour le niveau de notre championnat et de nos meilleurs joueurs. » a-t-il expliqué.

« je pense qu’il a de bonnes chances de devenir numéro 1."