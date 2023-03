Le PSG s’est raté, il rêvait d’un transfert

Axel Cornic

Priorité de Luis Campos dès la fin de saison dernière, Milan Skriniar va rejoindre le Paris Saint-Germain. Le défenseur slovaque a en effet annoncé qu’il ne prolongera pas son contrat avec l’Inter, qu’il quittera donc le 30 juin prochain pour poser ses valises au PSG, avec qui il aurait d’ores et déjà un accord. Mais finalement, il aurait bien aimé arriver beaucoup plus tôt…

Il semble que Luis Campos aura gain de cause, mais avec un an de retard. A la recherche de renforts en défense au PSG, le dirigeants portugais semble avoir bouclé l’arrivée de Milan Skriniar pour cet été et le mieux c’est qu’il ne déboursera même pas un sou en indemnité de transfert.

Le PSG a fait une offre en janvier, mais...

Car si comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com une offre de transfert a été formulée en janvier, l’Inter a souhaité garder Skriniar. Un choix très critiqué en Italie, puisque les observateurs estiment que les Nerazzurri auraient pu encaisser entre 15 et 20M€ pour un joueur qu’ils verront désormais filer gratuitement.

Skriniar aurait aimé quitter l’Inter