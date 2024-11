Le PSG se déchire en interne pour ce transfert !

Alexis Brunet

Où évoluera Randal Kolo Muani après le mercato hivernal ? La question a le mérite de se poser, car le Français ne joue pas beaucoup au PSG et il pourrait donc aller voir ailleurs. Au sein du club de la capitale, on hésite au sujet de l’attaquant. Certains dirigeants parisiens aimeraient le laisser partir, quand d’autres veulent encore lui accorder une dernière chance et le garder.

Deux buts depuis le début de la saison. Voilà le triste bilan de Randal Kolo Muani, en onze apparitions avec le PSG. Des statistiques qu’il faut toutefois mettre en corrélation avec le peu de minutes disputées par le Français avec le club de la capitale (392 minutes).

Kolo Muani pourrait quitter le PSG cet hiver

Face à un temps de jeu très réduit, Randal Kolo Muani pourrait décider d’aller voir ailleurs, et ce dès le mercato hivernal. L’attaquant sait que son avenir est pour le moment bouché au PSG, car Luis Enrique ne lui fait pas confiance et préfère donner du temps de jeu à Kang-in Lee ou bien à Marco Asensio.

Le PSG est partagé au sujet de Kolo Muani

Si Randal Kolo Muani souhaite peut-être quitter le PSG cet hiver, c’est un peu plus compliqué pour le club de la capitale. Selon RMC Sport, certains dirigeants parisiens aimeraient garder le Français alors que d’autres en auraient assez de ses performances mitigées. Toutefois, si départ finalement il y a, il ne se fera que si Luis Campos trouve un remplaçant à l’ancien Nantais au préalable.