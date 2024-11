«Ça fait mal», gros coup de gueule au PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce mercredi, le PSG s’est incliné sur sa pelouse face à l’Atlético de Madrid (1-2). Malgré une rencontre clairement dominée par les hommes de Luis Enrique, le manque de réalisme devant le but aura été fatal aux Parisiens. Après la rencontre, le capitaine Marquinhos a semblé très frustré par cette nouvelle désillusion, et a concédé que de grosses erreurs avaient été commises.

Après un début de saison poussif en Ligue des Champions, le PSG avait l’occasion de se relancer ce mercredi soir au Parc des Princes. Avec la réception de l’Atlético de Madrid, une véritable opposition de style aura eu lieu entre la formation de Luis Enrique et celle de Diego Simeone. Malgré une domination apparente des Parisiens, ce sont finalement les Colchoneros qui se sont imposés sur le fil (1-2).

Une nouvelle défaite frustrante pour le PSG

Avec seulement quatre points en quatre rencontres disputées, dont trois à domicile face à des adversaires clairement à sa portée, le PSG se trouve désormais 25ème du classement de la Ligue des Champions. Les huit premières places semblent bien loin pour la formation de Luis Enrique, qui semblait très frustré après le match. Au sortir de cette désillusion, le capitaine Marquinhos s’est exprimé au micro de Canal +, et n’a pas hésité à tirer la sonnette d’alarme concernant la prestation des siens.

« Des fois, on fait des erreurs sans être pénalisés en Ligue 1 mais là il y a des grands joueurs de l’autre côté »

« On avait la confiance et l’espoir d’avoir la victoire », a d’abord confié le défenseur central brésilien. « On laisse encore des points après le PSV. C’est bien beau, on a des occasions, on progresse dans certaines choses mais pas dans l’efficacité. Ce sont des gros matchs. Des fois, on fait des erreurs sans être pénalisés en Ligue 1 mais là il y a des grands joueurs de l’autre côté. On est pénalisé. C’est ce qui nous fait mal. C’est leur stratégie, ils ont des joueurs d’expérience mais notre plan n’a pas marché ».