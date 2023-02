Le PSG recrute un joueur pour piquer une star

Thibault Morlain

Lors du dernier mercato estival, le PSG a été actif avec les arrivées de nouveaux joueurs. Ça a été le cas avec Nordi Mukiele, débarqué en provenance du RB Leipzig. L’arrière droit a ainsi fait son retour en France, venant par la même occasion apporter de la concurrence à Achraf Hakimi. Un moyen pour le PSG de secouer un peu le Marocain.

Malgré l’échec Milan Skriniar à l’intersaison, le PSG s’est tout de même renforcé défensivement avec Nordi Mukiele. Polyvalent, il évolue dans le couloir droit et peut dépanner dans l’axe. Un renfort précieux pour Christophe Galtier. D’ailleurs, en allant chercher Mukiele, le PSG avait une idée derrière la tête.

Le PSG énervé par Hakimi ?

Comme l’explique L’Equipe , le recrutement de Nordi Mukiele serait directement lié aux déceptions du PSG avec Achraf Hakimi. La saison dernière, le Marocain n’aurait pas donné entière satisfaction aux dirigeants parisiens, notamment concernant ses habitudes en dehors des terrains. Pour piquer Hakimi et provoquer un sursaut d’orgueil, le PSG est alors allé chercher Mukiele.

Une opération gagnante

Et pour le moment, l’opération est clairement payante. Si Nordi Mukiele est loin d’être la recrue la plus clinquante au PSG, il réalise de bonnes performances quand Galtier fait appel à lui. Et ses performances ont visiblement un impact sur Achraf Hakimi, qui réalise lui aussi d’excellents matchs, en témoigne celui face à Toulouse ce samedi durant laquelle il a marqué et délivré une passe décisive.