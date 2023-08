Le PSG prépare le transfert de Mbappé !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Bien qu’il ait été réintégré par le PSG, l’avenir de Kylian Mbappé n’est pas encore assuré. A tel point que sa vente ne serait pas totalement écartées. En effet, le journaliste espagnol Andrès Onrubia assure même que le recrutement que réalise le PSG dans le secteur offensif prouve que le départ de Mbappé n’est pas exclu.

Cet été, le PSG s'est particulièrement renforcé dans le secteur offensif. Afin de compenser les départs de Neymar et Lionel Messi, le club de la capitale a recruté Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, mais continue également de s'activer afin d'attirer Randal Kolo Muani et Bradley Barcola. Selon Andrès Onrubia, cela pourrait signifier qu'un départ de Kylian Mbappé est toujours possible.

«Ils peuvent envisager de vendre Kylian Mbappé en cas d'offre intéressante»

« Je comprends que s'ils signent Kolo Muani et Barcola, ils peuvent envisager de vendre Kylian Mbappé en cas d'offre intéressante. Je comprends qu'ils se préparent à une sortie potentielle. L'attaque serait composée de Ousmane Dembélé, Gonçalo Ramos, Kylian Mbappé, Asensio, Lee Kang-in, Kolo Muani, Barcola... », assure le journaliste de AS sur YouTube , avant d'en rajouter une couche.

«Ils envoient des messages indirects pour que le Real Madrid fasse une offre»