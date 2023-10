Le PSG prépare du lourd au mercato

Thibault Morlain

Ce n’est que le 1er janvier 2024 que le mercato hivernal ouvrira ses portes. Si cette échéance est encore lointaine, elle est déjà dans les têtes de nombreux clubs, qui préparent déjà leurs plans pour se renforcer lors de cette fenêtre. Cela vaudrait notamment pour le PSG. Après un recrutement animé cet été, le club de la capitale pourrait apporter certaines retouches à son effectif durant le mois de janvier.

Après le titre de champion de France remporté la saison dernière, le PSG a décidé de repartir sur un nouveau projet. Le club de la capitale a alors changé de visage avec l’arrivée de Luis Enrique comme entraîneur, mais pas seulement… L’effectif a lui aussi été considérablement modifié. Que ce soit dans le sens des arrivées ou des départs, les mouvements ont été nombreux au PSG. Et visiblement, en janvier, lors du mercato hivernal, cela pourrait à nouveau être le cas…

Des arrivées au PSG en janvier ?

Très actif durant l’été, le PSG pourrait donc remettre cela durant le mois de janvier. A quoi faut-il alors s’attendre au rayon des arrivées ? Selon les informations du Parisien , le club de la capitale envisagerait de faire venir un arrière gauche en prêt avec option d’achat compte tenu des pépins de Nuno Mendes. A en croire le quotidien régional, de nouvelles têtes pourraient également arriver au milieu de terrain… mais seulement en cas de départ.

Il faut prévoir des départs !