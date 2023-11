Le PSG plombé par un deal inattendu ?

Axel Cornic

Lors du dernier mercato estival le Paris Saint-Germain a été lié à un nombre important de pistes offensives, avec Luis Campos qui était décidé à enfin recruter un numéro 9. Cela a été le cas avec Dusan Vlahovic, qui semblait pouvoir quitter la Juventus et pourrait bien redevenir une option pour les Parisiens… à moins qu’un autre club ne vienne tout remettre en question !

Depuis le départ d’Edinson Cavani, aucun attaquant ne s’est véritablement imposé à la pointe de l’attaque du PSG. Ainsi, profitant des départs de Lionel Messi et de Neymar cet été, Luis Campos a souhaité régler ce problème.

Les regrets du mercato parisien

Ce n’est pas un, mais bien deux buteurs qui ont débarqué avec Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, mais Campos est également passé à côté de quelques gros coups. Nous vous avons en effet révélé sur le10sport.com que le PSG a raté le coche pour Marcus Thuram, mais également pour Victor Osimhen, qui avait remporté le Scudetto avec le Napoli juste avant le mercato.

Vlahovic vers l’Atlético de Madrid ?