Mercato : Malaise dans le vestiaire du PSG, Luis Enrique répond cash

Les médias italiens ont relancé les spéculations autour d’un départ de Fabian Ruiz, qui ne serait plus vraiment heureux au Paris Saint-Germain et pourrait don rebondir du côté de la Juventus. Cela serait notamment lié à son entraîneur Luis Enrique, avec qui le milieu espagnol n’entretiendrait pas vraiment d’excellentes relations.

Recruté en 2022 par Luis Campos, Fabian Ruiz ne s’est jamais vraiment imposé au PSG. Sa situation a d’ailleurs radicalement changé cette saison, puisqu’il subit de plein fouet la concurrence de Vitinha, Waren Zaïre-Emery et de Manuel Ugarte.

Fabian Ruiz sur le départ ?

Ces dernières heures, Mediaset et Tuttosport ont parlé d’un possible départ en janvier pour l’Espagnol, qui pourrait poursuivre sa carrière à la Juventus. Des contacts auraient eu lieu entre ses agents et les Bianconeri , avec notamment le directeur sportif Cristiano Giuntoli qui serait aux manettes de l’opération.

Luis Enrique a été très clair

Le quotidien italien précise que la rupture serait totale entre Fabian Ruiz et Luis Enrique, avec les deux qui avaient d’ailleurs déjà eu es problèmes en sélection espagnole. Le coach du PSG aurait notamment expliqué à son joueur qu’avec lui sur le banc, il ne sera jamais au niveau du trio titulaire au milieu de terrain. Une façon comme une autre de lui montrer la porte ?