Déjà un gros problème pour le mercato du PSG ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

A quelques semaines de l'ouverture du mercato d'hiver, le PSG devrait bien se renforcer avant de peaufiner un effectif largement remanié l'été dernier. Dans cette optique, Luis Campos devrait s'activer pour trouver un joueur, mais il est également attendu au tournant au Celta de Vigo où Rafael Benitez réclame des renforts pour inverser la spirale négative.

Comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG prépare une surprise sur le mercato d'hiver. En effet, un joueur est attendu pour renforcer le club de la capitale, mais ce ne sera pas un latéral gauche. Luis Campos est donc au travail afin de poursuivre sur la lancée du précédent mercato estival rondement mené au PSG. Cependant, Luis Campos sera également attendu au tournant au Celta de Vigo où il occupe une fonction similaire qu'à Paris.

PSG : Coup dur pour Ousmane Dembélé ? https://t.co/ueqncAoYFy pic.twitter.com/2qY9mrKn2n — le10sport (@le10sport) November 17, 2023

Benitez réclame des transferts à Campos

D'autant plus que le Celta de Vigo traverse une période très compliquée et se bat pour son maintien en Liga. Par conséquent, Rafael Benitez confirme qu'il attend des renforts cet hiver. « Nous devons chercher des profils de joueurs pour compenser ce que nous ne faisons pas bien. Plus que des postes, ce sont des caractéristiques de joueurs. Nous avons besoin d'un peu plus de physique, d'intensité et de travail de récupération. On voit que l'équipe manque, surtout dans les dernières minutes », assure le coach du Celta dans une interview accordée à AS .

Campos va encore devoir jongler entre le PSG et le Celta

Par conséquent, Luis Campos va avoir du pain sur la planche durant le mois de janvier puisqu'il devrait répondre aux attentes de Luis Enrique qui espère voir débarquer un renfort, mais également à celles de Rafael Benitez dont la situation est bien plus urgentes compte du classement du Celta, 18e de Liga, et qui doit se renforcer pour se maintenir. Reste désormais à savoir si Luis Campos réussira à assumer cette double casquette. Si ce n'est pas le cas, cela risque de faire polémique au PSG... et en Espagne.