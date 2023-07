Le PSG pique une énorme colère contre Mbappé

Alexis Brunet

Les relations entre Kylian Mbappé et le PSG ne sont pas les plus chaleureuses possibles. Il y a quelques semaines, le champion du monde décidait de faire part de son souhait de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025 à son club, par le biais d'une lettre. Le journal l'Équipe nous apprend que Paris a aussi répondu par un courrier à l'attaquant, et le moins que l'on puisse dire, c'est que le PSG est en colère.

Luis Enrique est devenu mercredi 5 juillet le nouvel entraîneur du PSG. Il a répondu aux nombreuses questions des journalistes présents en conférence de presse. Cette dernière s'est d'ailleurs tenue dans le nouveau campus parisien, à Poissy. Dans la foulée, le club de la capitale a commencé à annoncer ses recrues pour la saison prochaine, avec l'officialisation de Milan Skriniar et celle de Marco Asensio.

Le PSG a répondu à Mbappé

Tout devrait donc aller à la perfection pour le PSG, et bien non. La faute à un homme, Kylian Mbappé. Le club de la capitale souhaite ardemment que son prodige reste, mais celui-ci ne l'entend peut-être pas de cet avis. Il a pour l'instant seulement exprimé son souhait, par une lettre envoyée aux dirigeants parisiens, de ne pas prolonger son contrat jusqu'en 2025. L'Équipe nous apprend ce jeudi soir que le PSG a décidé de répondre à cette lettre par une autre lettre.

Incroyable, Mbappé envoie une nouvelle lettre au PSG https://t.co/Z5a0thOAF3 pic.twitter.com/hv5MYldpJU — le10sport (@le10sport) July 6, 2023

Le PSG est en colère contre Mbappé