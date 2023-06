Le PSG lui a fait une offre improbable, il claque la porte

Alexis Brunet

Le PSG a parachevé sa saison par une défaite face à Clermont ce samedi soir au Parc des Princes (2-3). Au cours d ce match, Sergio Ramos y est allé de son but. Une belle manière pour lui de finir en beauté son aventure parisienne. L'Espagnol ne prolongera pas dans la capitale, la faute à une offre insuffisante de la part de Luis Campos.

Lors de la dernière journée de Ligue 1 au Parc des Princes, l'ambiance était étrange. Alors que cela devait être une grande fête pour les supporters parisiens, cela n'a pas du tout été le cas. D'abord, le contexte n'était pas à la joie et à l'exubérance avec le drame que traverse actuellement le portier parisien Sergio Rico. Tout le stade lui a rendu un vibrant hommage. Mais même lors des festivités d'après-match, le climat était pesant.

Lionel Messi a été sifflé par les supporters du PSG

Au coup de sifflet final, les célébrations ont commencé dans l'enceinte de la Porte d'Auteuil. Si Kylian Mbappé a été acclamé, ce n'est pas le cas de Lionel Messi par exemple. Le septuple Ballon d'Or a été sifflé à l'annonce de son nom. Il ne s'est d'ailleurs pas attardé sur la pelouse, et il est vite rentré aux vestiaires. En revanche, cela s'est beaucoup mieux passé pour un autre joueur qui va partir du PSG, Sergio Ramos.

Neymar a choisi le PSG, ils veulent tout changer https://t.co/FN1J8ILFGA pic.twitter.com/qc35w3n1Ny — le10sport (@le10sport) June 4, 2023

Sergio Ramos aurait dû rester au PSG