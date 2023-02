Le PSG les a traumatisés, ils peuvent enfin souffler

Axel Cornic

Avec la non prolongation de Milan Skriniar, qui devrait rejoindre le Paris Saint-Germain à la fin de son contrat, l’Inter a commencé à paniquer. Car en plus du Slovaque, plusieurs autres défenseurs sont soit en fin de contrat soit proches d’un possible départ comme le jeune Alessandro Bastoni. Finalement, la catastrophe peut être évitée…

C’est bras de fer qui dure depuis l’été dernier et qui devrait être gagné par le PSG. Après avoir refusé entre 50 et 70M€ il y a plusieurs mois, puis près de 15M€ en ce mercato hivernal, l’Inter va perdre Milan Skriniar sans empoche le moindre sou. Ainsi, Luis Campos boucle enfin un gros dossier… pour 0€ !

Skriniar s’en va, De Vrij aussi ?

Mais si le PSG se frotte les mains, ce n’est pas du tout le cas de l’Inter. Les médias italiens sont tombés sur les dirigeants milanais, qui ont tout gâché dans le dossier Skriniar et qui font face à d’autres dossiers délicats. Car c’est toute une défense qui pourrait être en danger, avec notamment Stefan de Vrij également en fin de contrat.

Bastoni ouvre la porte à l’Inter

Si pour le Néerlandais l’avenir semble encore flou, l’Inter a reçu deux messages importants ces dernières heures. Au micro de Sport Mediaset , Alessandro Bastoni a annoncé être « très heureux » chez les Nerazzurri , ce qui pourrait être de bon augure en vue de prolonger un contrat qui se termine en juin 2024.

Acerbi veut rester