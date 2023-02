Avant son transfert au PSG, il reçoit un gros avertissement

Arthur Montagne

Attendu cet hiver au PSG, Milan Skriniar finira finalement la saison à l'Inter Milan. Mais l'international slovaque rejoindra bel et bien le club parisien la saison prochaine, à l'issue de son contrat avec les Nerazzurri. Giuseppe Marotta a commenté la situation de Milan Skriniar et le prévient concernant le capitanat.

L'été dernier, le PSG voulait absolument recruter Milan Skriniar dont le contrat à l'Inter Milan s'achève en juin prochain. Mais le club italien s'était montré particulièrement gourmand concernant son défenseur slovaque, malgré sa situation contractuelle. Résultat, le PSG a patienté et alors que Skriniar a décidé de ne pas prolonger, le club de la capitale a tenté de boucler son transfert cet hiver. Mais là encore, l'Inter Milan a refusé les offres parisiennes. Par conséquent, le défenseur central s'engagera donc libre avec le PSG l'été prochain.

Marotta prévient Skriniar

Compte tenu de la situation, Simone Inzaghi a décidé de lui retirer le brassard de capitaine jusqu'à la fin de la saison, bien que les supporters aient rapidement assuré qu'ils n'étaient pas en colère contre Milan Skriniar. Mais Giuseppe Marotta met les choses au clair. « Pour porter le brassard de capitaine, il y a des valeurs à avoir comme l'appartenance et l'amour pour le club, qui doivent être acceptées par celui qui le porte », lance le dirigeant de l'Inter Milan dans des propos rapportés par TMW .

«Si on n'accepte pas ces valeurs, on ne peut pas être candidat»