Le PSG le surveille, son agent jette un froid sur son transfert  

Erling Braut Haaland a snobé le PSG, le Real Madrid et les plus grands clubs européens en 2022 pour rejoindre la Premier League et Manchester City. Cependant, selon sa représentante, le Real Madrid aura l’avantage sur le PSG à l’avenir. Explications.

Jeudi, les grands noms du football étaient présents au Business of Football Summit du Financial Times . Ce fut également le cas de Rafaela Pimenta. Héritière de l’empire de Mino Raiola depuis sa disparition, l’avocate de l’agence se charge désormais d’également gérer les intérêts des joueurs phares de ladite écurie.

Haaland à City en raison de l’attractivité de la Premier League

C’est notamment le cas d’Erling Braut Haaland. Recruté par Manchester City au printemps dernier alors qu’il figurait dans les petits papiers du PSG, de Liverpool ou encore du Real Madrid, Erling Haaland a troqué la tunique du Borussia Dortmund contre celle des Skyblues , le club mancunien ayant la chance d’être dans le championnat le plus prisé selon Rafaela Pimenta.

«Le Real Madrid a quelque chose qui lui est propre et qui en fait le pays des rêves pour les joueurs»