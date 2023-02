Le PSG et Mbappé ont tranché pour un transfert

Thibault Morlain

En mai dernier, Kylian Mbappé prolongeait avec le PSG. Aujourd'hui sous contrat jusqu'en 2024 et disposant d'une année supplémentaire en option, le Français anime toutefois à nouveau le marché des transferts. En effet, beaucoup de rumeurs annoncent à nouveau un départ de Mbappé dans les mois à venir. Qu'en est-il pour le natif de Bondy ? The Athletic a fait un point à propos de cet énorme dossier.

Le feuilleton Kylian Mbappé est visiblement loin d'être terminé. Ces derniers mois, le marché des transferts a vécu au rythme des informations sur l'international français. Alors qu'il arrivait au terme de son contrat au PSG, un départ libre au Real Madrid était à l'ordre du jour. Au sein de la Casa Blanca, on était d'ailleurs plus confiant que jamais. Finalement, Mbappé a surpris tout le monde en prolongeant avec le PSG. Mais voilà que quelques mois plus tard, le protégé de Christophe Galtier fait à nouveau l'objet de rumeurs évoquant des envies d'ailleurs et un possible transfert.

Mbappé décidé à quitter le PSG

D'ailleurs, selon les informations de The Athletic , Kylian Mbappé s'imaginerait bel et bien poursuivre sa carrière loin du PSG. En effet, le média britannique assure que le Parisien souhaiterait toujours rejoindre le Real Madrid, étant même prêt à patienter jusqu'à 2024, que son contrat expire avec le PSG, pour poser ses valises du côté de la capitale ibérique.

La porte est fermée pour un départ en 2023

Tandis que Kylian Mbappé aurait donc des envies d'ailleurs, c'est toujours le PSG qui aura la main lors du prochain mercato estival. Et visiblement, il n'est pas question qu'il s'en aille à l'été 2023. En effet, alors que le Real Madrid garderait un oeil sur Mbappé, il ne serait pas prévu qu'il fasse ses valises durant l'intersaison. Le PSG devrait donc tout faire pour retenir son joyau... au risque donc de le voir partir libre un an plus tard, à l'été 2024.