Le PSG est prévenu, Mourinho prépare son départ

Axel Cornic

La carrière de José Mourinho a été marqué par des expériences assez courtes de deux ou trois ans dans différents clubs et la fin semble être proche à l’AS Roma. Arrivé en 2021, le Special One pourrait claquer la porte à la fin de la saison et cela pourrait arranger le Paris Saint-Germain, où Luis Campos souhaiterait le placer comme successeur de Christophe Galtier.

Même s’il a quelque peu perdu de sa superbe, José Mourinho reste l’un des entraineurs les plus suivis au monde. Son expérience à l’AS Roma semble d’ailleurs lui avoir redonné le sourire après un passage à vide à Tottenham, avec notamment une Ligue Europa Conference remportée la saison dernière.

Le boss du PSG a un chouchou pour remplacer Galtier https://t.co/Tb4ncuWTHJ pic.twitter.com/FM2xYzsRjQ — le10sport (@le10sport) May 10, 2023

Mourinho devrait partir, même avec la Ligue Europa

Mais toutes les bonnes choses ont une fin et elle semble être arrivée pour Mourinho et l’AS Roma. D'après les informations de TMW , le technicien portugais se dirigerait doucement mais surement vers un départ à la fin de la saison, à un an de la fin de son contrat. Même une victoire finale en Ligue Europa ne devrait pas le retenir...

« S’ils me cherchent ils ne m’ont pas trouvé »