Le PSG bloque son mercato, il enrage !

Axel Cornic

Le mercato estival du Paris Saint-Germain n’est pas aussi agité qu’on pouvait le penser, puisque Willian Pacho n’est que la troisième recrue de l’été. Et cela se répercute sur le recrutement d’autres clubs étrangers comme le Napoli, qui pensait pouvoir vendre facilement Victor Osimhen aux Parisiens, mais qui se retrouve dans l’impasse.

Dès la sortie des premières indiscrétions autour d’un départ de Kylian Mbappé, les plus grands noms de la planète football ont été liés au PSG. C’est le cas de Victor Osimhen, qui n’est toutefois pas une cible actuellement comme nous vous l’avons expliqué sur le10sport.com.

EXCLU @le10sport avec @Arthur_Montagne : Les coulisses du dossier Pacho



▶️ Le PSG dépense 40 M€ sans bonus



▶️ Malgré une surenchère de dernière minute de Liverpool, Paris a réussi à garder la main https://t.co/Hw1ZItzccS — Alexis BERNARD (@AlexisBernard10) August 11, 2024

Le PSG rend fou le Napoli de Conte

Ce dossier est l’un des grands feuilletons de l’été, puisque le président Aurelio De Laurentiis a accordé un bon de sortie à son attaquant vedette, insérant une clause de départ à 130M€ dans le contrat signé en décembre 2023. Sauf qu’il semble désormais être prisonnier de ce deal, puisque le PSG ne souhaite pas faire de folies et qu’aucun autre club ne semble être intéressé ! Et selon la presse italienne cela agacerait au plus haut point Antonio Conte, qui a écarté Victor Osimhen et qui attend depuis l’arrivée de Romelu Lukaku à sa place.

« Nous avons des limites sur le mercato, c’est connu »

Cet agacement s’est fait ressentir après la rencontre de Coppa Italia de ce samedi, lors de laquelle le Napoli a dû avoir recours aux tirs au buts pour se débarrasser de la modeste équipe de Modène (0-0, 4-3 ap). « Nous avons des limites sur le mercato, c’est connu » a déclaré le coach du Napoli, au micro de Mediaset. « Nous ne pouvons pas dépenser certains montants, nous ne pouvons pas obtenir certains salaires et certains joueurs ne veulent pas venir parce que nous ne participons pas aux compétitions européennes. Je veux le bien de Naples et je veux renforcer l'équipe ».