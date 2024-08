Mercato - RC Lens : Transfert à 37,5M€, il annonce la couleur

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Courtisé sur le marché, Kévin Danso n'est pas certain de rester au RC Lens la saison prochaine. Mais en attendant un accord, le défenseur autrichien fait le job et il le fait bien. Le joueur a rendu une bonne copie lors de la rencontre de préparation face à Leicester ce samedi (3-0) et a reçu les félicitations de Will Still, son entraîneur.

Le RC Lens a fait forte impression ce samedi. Le club nordiste a remporté aisément son match face à Leicester (3-0). Les buts ont été inscrits par Angelo Fulgini, mais aussi par Kévin Danso. Deux joueurs qui pourraient quitter le RC Lens d’ici la fin du mercato afin de libérer de la masse salariale. Avec une clause libératoire de 37,5M€, le défenseur autrichien est celui qui pourrait permettre à son équipe de renflouer les caisses. Dans le viseur du Napoli au moment de la prise de fonction de Rudi Garcia, Danso est, aujourd’hui, en discussion avec une autre équipe italien.

Danso négocie en coulisses

Selon les informations de L’Equipe, le contact est noué entre Danso et l’Atalanta Bergame. On est encore loin d’un accord, mais le RC Lens croise les doigts dans ce dossier. La formation espère le vendre dans les prochaines semaines. D’autant que ses successeurs, Massadio Haïdara et Abdukodir Khusanov, sont déjà arrivés au RC Lens.

Still lui lance un avertissement

Mais questionné ce samedi, Kévin Danso ne fait pas de son avenir une obsession. « Je suis très content d’être ici. Lens a fait de moi ce que je suis. Nous sommes professionnels, chaque joueur aspire au plus haut niveau. Mais si je reste, je ne serai pas déçu » a déclaré l’international autrichien, qui s’est illustré lors du dernier Euro en cassant le nez de Kylian Mbappé. En attendant une décision définitive, Will Still lui a conseillé de faire preuve de professionnalisme. « Kev est bon, performant, donc il joue. C’est un bosseur fou, il est irréprochable. Je lui ai dit qu’il avait tout intérêt à être comme ça, qu’il reste ou qu’il parte » a confié le coach du RC Lens. Une consigne qui a été respectée ce samedi.