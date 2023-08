Le PSG avait tout prévu avec Lionel Messi

Thomas Bourseau

Le divorce entre Lionel Messi et le PSG a été prononcé en juin dernier. Depuis l’Argentin règle ses comptes de manière publique avec le Paris Saint-Germain alors qu’un accord semblait proche entre les deux parties pour lequel le club parisien avait prévu un budget conséquent.

Lionel Messi semblait pourtant être proche de prolonger son contrat au PSG au moment du sacre de l’Argentine lors du dernier Mondial au Qatar, en décembre 2022. Il était d’ailleurs question d’un accord de principe convenu entre son entourage et le Paris Saint-Germain selon Le Parisien et le journaliste Fabrizio Romano.

Le PSG avait fait un budget pour la prolongation de Messi… avant de s’en servir

The Athletic a d’ailleurs confié ce jeudi, en s’appuyant sur les propos de sources internes au club, que le PSG avait dressé un budget dans le cadre d’une prolongation de Lionel Messi et que ces économies ont permis au PSG de réinjecter cet argent ailleurs. Car en effet, tout est tombé à l’eau et Messi s’en est finalement allé en tant qu’agent libre en juin dernier pour s’engager en faveur de l’Inter Miami après avoir avoué ne pas avoir été heureux au PSG pendant les deux saisons qu’il y a passé.

