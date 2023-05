Le PSG a trouvé la solution pour éjecter Neymar

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Poussé vers la sortie par le PSG malgré un contrat qui court jusqu’en 2027, Neymar n’entre pas dans les plans d’avenir de Luis Campos. L’attaquant brésilien aurait d’ailleurs conservé une très bonne cote en Premier League, et le PSG compte sur ces intérês outre-Manche pour se débarrasser de son numéro 10.

Récemment interrogé en conférence de presse sur l’avenir de Neymar au PSG, Christophe Galtier affichait un discours plutôt énigmatique : « On verra ce qui se passe la saison prochaine (...) Je ne peux pas répondre à cette question car la saison prochaine sera la saison prochaine, nous devons bien finir. Je ne fais pas de langue de bois », confiait l’entraîneur du PSG, qui ne garantit pas la présence de Neymar la saison prochaine malgré un contrat qui court jusqu’en 2027.

Mbappé - Messi - Neymar : Fiasco au PSG, Galtier accuse le Qatar https://t.co/0rVHkfE4yU pic.twitter.com/cdIZjWKEUz — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Neymar poussé vers la sortie

À en croire les dernières tendances, le PSG envisage, comme l’été dernier, d’essayer de refourguer Neymar à un autre club et de lui trouver preneur sur le marché. Une mission qui s’annonce délicate pour Luis Campos étant donné le solide contrat qui lie l’attaquant brésilien au club de la capitale et son imposant salaire, mais un élément vient changer la donne. Neymar, qui n’a pas forcément apprécié que des supporters du PSG viennent jusqu’à son domicile pour réclamer son départ, envisage lui aussi désormais une séparation.

Le PSG veut le placer en Angleterre

Comme l’a annoncé The Telegraph, le PSG estime que Neymar, qui possède une cote importante en Premier League, pourrait être placé dans un club anglais cet été. Régulièrement annoncé dans le viseur de Chelsea et Newcastle ces dernières semaines, l’attaquant brésilien fait l’objet de nombreuses spéculations, et Campos compte bien s’en servir pour le vendre. Reste à savoir si le conseiller sportif du PSG trouvera un accord avec un club britannique pour le transfert de Neymar.