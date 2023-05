L'OM signe trois joueurs, il balance

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Le mois de janvier a été agité à l'OM. Le club marseillais a profité du dernier mercato hivernal pour renforcer ses rangs. Azzedine Ounahi, Vitinha ou encore Ruslan Malinovskyi ont débarqué au sein de la cité phocéenne avec l'espoir de convaincre, rapidement, les supporters. Présent en conférence de presse ce vendredi, Valentin Rongier a fait un premier bilan.

Le dernier mercato hivernal de l'OM a été historique. Le club marseillais a bouclé son transfert le plus cher en dépensant 32M€ pour mettre la main sur Vitinha, arrivé en provenance du Sporting Braga. Le joueur portugais est arrivé en compagnie de deux autres joueurs : Ruslan Malinovskyi et Azzedine Ounahi.

L'OM fait le point sur la forme de ses recrues hivernales

Si Malinovskyi monte en puissance, ce n'est pas forcément le cas d'Ounahi, actuellement blessé, ou de Vitinha, qui peine à se montrer efficace devant les cages. Alors que certains doutes commencent à apparaître, Rongier réclame du temps.

« C'est compliqué d'arriver en cours de saison »