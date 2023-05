Un crack sur le départ, le PSG répond cash

Jean de Teyssière

Le Paris Saint-Germain, depuis quelques années, a du mal à garder ses jeunes et les faire progresser. Résultat, la plupart quittent le club assez jeune et finissent souvent par exploser à l'étranger. Une situation qui agace et qui pourrait notamment se reproduire avec le jeune titi parisien de 17 ans : El Chadaille Bitshiabu, dont le nom revient avec insistance du côté de l'Eintracht Francfort. Christophe Galtier a tenu a remettre les choses au clair en conférence de presse ce vendredi.

Récemment, les médias français comme L'Équipe et Foot Mercato évoquaient le cas du jeune défenseur du PSG : El Chadaille Bitshiabu. Auteur de 11 matchs cette saison en Ligue 1, le jeune titi parisien a alterné le bon et le moins bon et a souvent fait l'objet de critiques publiques de Christophe Galtier, son entraîneur. Mais ses performances restent scrutées par deux clubs allemands : l'Eintracht Francfort et le Borussia Dortmund. Si du côté du PSG on ne souhaite pas vendre Bitshiabu, une somme de 15M€ pourrait faire pencher la balance...

« On est au PSG avec une obligation de résultats »

En conférence de presse avant le match face à l'AJ Auxerre, Christophe Galtier a évoqué le cas de la gestion des jeunes du PSG : « On est au PSG avec une obligation de résultats. Même quand les résultats vont bien, on analyse le jeu. Il y a une obligation de bien jouer. Chaque jeune à son rythme de croissance et d'amélioration. »

Incroyable, une star est prête à tout pour signer au PSG https://t.co/4jJTyXME2b pic.twitter.com/cVovljkqFD — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

« Un jeune de moins de 17 ans a été titulaire en Ligue des Champions »