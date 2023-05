Transfert à 15M€ au PSG, un plan machiavélique est dévoilé

Pierrick Levallet

Cet été, le PSG pourrait bien voir un crack quitter le navire. En effet, El Chadaille Bitshiabu est particulièrement convoité sur le marché des transferts. Le défenseur central de 17 ans aurait tapé dans l'oeil de plusieurs clubs sur le mercato. De son côté, le PSG aurait tout prévu en cas de vente de sa pépite.

Lors du prochain mercato estival, quelques joueurs pourraient quitter le PSG. Si les noms de Neymar et de Lionel Messi sont régulièrement annoncés sur le départ, El Chadaille Bitshiabu pourrait également quitter le navire parisien. Du haut de ses 17 ans, le défenseur central attiserait les convoitises sur le mercato.

Bitshiabu est courtisé en Allemagne

Comme révélé par L’Equipe et Foot Mercato , El Chadaille Bitshiabu aurait tapé dans l’oeil du Borussia Dortmund et de l’Eintracht Francfort. Les deux clubs allemands seraient d’ailleurs passés à l’action puisqu’ils auraient dégainés des offres de plus de 15M€ bonus inclus pour convaincre le PSG. Mais la liste des prétendants pourrait s’allonger d’ici quelques temps.

Le PSG a tout prévu en cas de transfert