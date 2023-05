Le PSG éjecte Neymar, sa prochaine destination est connue

Amadou Diawara

Sous contrat jusqu'au 30 juin 2027, comme annoncé par le10sport.com, Neymar est poussé vers la sortie par le PSG. Selon la presse britannique, le Qatar connaitrait déjà la prochaine destination de son numéro 10. En effet, les hautes sphères du PSG estimeraient que Neymar a la cote en Premier League.

Arrivé au PSG à l'été 2017, Neymar a signé un contrat de cinq saisons à Paris. Alors que son bail arrivait à terme le 30 juin 2022, le numéro 10 rouge et bleu a rempilé un an plus tôt, et ce, pour ne pas quitter le club librement et gratuitement à l'issue de son engagement.

Le PSG annonce un problème avec Galtier https://t.co/2rLk8Ae0qi pic.twitter.com/JJEZ7q7yCj — le10sport (@le10sport) May 18, 2023

Le PSG ne veut plus de Neymar

Comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, Neymar est désormais lié au PSG jusqu'au 30 juin 2027. Malgré tout, le club de la capitale serait déterminé à boucler son transfert lors du prochain mercato estival. Et le PSG connaitrait déjà la prochaine destination de Neymar.

Direction l'Angleterre pour Neymar ?