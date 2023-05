Mbappé en rêve, panique à bord au PSG

Thomas Bourseau

Bernardo Silva serait susceptible de quitter Manchester City cet été. Le PSG est sur les rangs, mais le FC Barcelone semblerait tenir la corde. Au point où Silva pourrait prendre la décision de prolonger si le Barça ne dégainait pas une offre.

Et si Bernardo Silva finissait par débarquer au PSG ? Déjà annoncé sur le départ de Manchester City l’été dernier, le Paris Saint-Germain avait formulé une offre de 80M€ refusée par les Skyblues comme le10sport.com vous l’avait révélé en août 2022. Et le 7 mai dernier, le10sport.com vous a dévoilé que Kylian Mbappé avait validé la piste menant à Bernardo Silva, qui cultiverait des envies d’ailleurs après six saisons pleines passées à Manchester City. Le PSG prépare son offensive pour cet été.

Bernardo Silva laisse le doute planer

Élu homme de la demi-finale retour mercredi soir opposant Manchester City au Real Madrid (4-0), Bernardo Silva a laissé planer le doute au micro de Canal+ , laissant entendre que tout est possible pour son avenir à présent. « Le plan est de bien finir la saison, de gagner la Premier League, d'essayer contre Man United en finale de la FA Cup, et ensuite l’Inter. Après cela, cet été, nous verrons ce qui se passera ». Le PSG peut donc se mettre à rêver de voir Kylian Mbappé et Bernardo Silva combiner ensemble la saison prochaine.

Surprise au PSG, Galtier a un club à ses trousses ! https://t.co/D8ULVhzRQn pic.twitter.com/GXgKmzwSRK — le10sport (@le10sport) May 19, 2023

Bernardo Silva prêt à attendre le Barça… avant de prendre une décision fracassante ?