Ça va repartir pour la guerre au PSG

Arrivé sur le banc du PSG l’été dernier, Christophe Galtier a immédiatement mis aux débats chez les gardiens. L’entraîneur parisien a établi une hiérarchie avec Gianluigi Donnarumma en numéro 1. Mais voilà que la guerre dans les buts parisiens pourrait bien repartir de plus belle dans les mois à venir. En effet, pour la saison prochaine, le poste de gardien du PSG fait l’objet de certaines rumeurs.

Cette saison, c’est donc Gianluigi Donnarumma qui a gardé les buts du PSG. Nommé numéro 1, l’Italien était donc censé avoir moins la pression de la concurrence de Keylor Navas, qui a d’ailleurs fini par partir en prêt au mercato hivernal. Ce n’est pas pour autant que Donnarumma a performé et les critiques étaient là. Néanmoins, pas question pour l’ancien du Milan AC d’imaginer son avenir ailleurs pour le moment : « Mon avenir ? Je le vois clairement au PSG ! J'espère remporter de nombreux trophées et de belles victoires pour ce club qui m'a tant donné et m'a toujours fait confiance. J'espère lui rendre cette confiance. Je suis vraiment très heureux ici, je m'y sens comme à la maison ».

Le retour du duel Donnarumma-Navas ?

Oui mais voilà, Gianluigi Donnarumma pourrait ne pas être le seul à convoiter ce poste de numéro 1 au PSG. Il pourrait également y avoir… Keylor Navas. Censé revenir de son prêt cet été, le Costaricain se verrait bien revenir titulaire à Paris. « J’ai encore un an de contrat avec Paris. Si je dois y repartir et jouer, je me sens capable de gagner la Ligue des champions avec le PSG. Quand j’y étais, on a eu l’opportunité. On a été en finale alors que le club ne l’a jamais atteinte. Cela me motive car je peux avoir de nouveaux défis. Je me sens capable de jouer dans n’importe quelle équipe. Et on verra, dans le futur ce qu’il se passe. J’aimerais, quand mon prêt est terminé ici, voir les intentions du club. Après on pourra prendre des décisions », avait lâché Navas.

La rumeur Mike Maignan

Et le PSG pourrait réfléchir à recruter un nouveau gardien. Une rumeur surprenante a vu le jour il y a quelques semaines en Italie. En effet, de l’autre côté des Alpes, il a été expliqué que le club de la capitale se mordait les doigts d’avoir laissé filer Mike Maignan, formé au PSG. Par conséquent, l’idée de rapatrier le gardien du Milan AC serait envisagée, pensant pour cela à faire une offre de 80M€.