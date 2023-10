Le PSG a sauvé sa carrière !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Titulaire à l'AC Milan, Mike Maignan s'est également imposé en équipe de France depuis la retraite d'Hugo Lloris. Et alors qu'il s'impose comme l'un des meilleurs gardiens de but du monde, l'ancien du LOSC révèle que c'est bien un formateur du PSG qui a tout changé pour sa carrière alors qu'il enchaînait les échecs avant de trouver un club formateur.

Après six saisons en formation au PSG, Mike Maignan a décidé de quitter le club de la capitale afin de s'engager avec le LOSC pour 1M€, sans jamais avoir porté les couleurs parisiennes. Un choix opportun puisqu'il est désormais considéré comme l'un des meilleurs gardiens du monde et s'est imposé comme titulaire à l'AC Milan, mais également en équipe de France. Et cette réussite, Mike Maignan l'a doit notamment à un formateur du PSG, à savoir Pierre Reynaud, qui a eu confiance en lui alors que les échecs s'enchaînaient lors des détections, notamment à cause de ses résultats scolaires.

La révélation de Maignan sur le début de sa carrière

« Toutes les détections que je passais, je les réussissais, mais le problème c'était mon bulletin scolaire et c'était le dernier qui croyait en moi il m'a dit : "je te laisse une dernière chance, ramène moi un dernier bulletin." Et je le vois de temps en temps et je lui dis toujours la même chose : "Merci Pierre Reynaud" », confie le portier de l'équipe de France à l'occasion d'une interview accordée au Canal Champions Club sur Canal+ .

