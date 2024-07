Le PSG a raté le transfert «parfait» !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Priorité du PSG depuis le précédent mercato d'hiver, Leny Yoro échappe finalement au club de la capitale. Le jeune défenseur du LOSC s'est engagé avec Manchester United pour environ 62M€, bonus compris. Fabrizio Romano est revenu sur les coulisses de ce transfert, assurant que les négociations menées par les Mancuniens étaient parfaites.

Comme révélé cet hiver par le10sport.com, après avoir fait le forcing pour recruter Leny Yoro en janvier, le PSG avait prévu de revenir à la charge cet été. C'est d'ailleurs ce qui est arrivé, mais Manchester United a raflé la mise dans ce dossier, en lâchant 62M€ bonus compris. Un transfert salué par Fabrizio Romano.

Mercato : Après Mbappé, voilà les trois attaquants du PSG sur le départ ! https://t.co/G8G6o5FMJ7 pic.twitter.com/jW7redoOZO — le10sport (@le10sport) July 18, 2024

«Une offre fantastique»

« La semaine dernière, Lille avait déjà accepté une offre de 50M€ plus 12M€ de bonus - une offre fantastique pour Lille pour un joueur en fin de contrat l'été prochain - et ensuite United a également pu se mettre d'accord avec Yoro, qui rejoindra le club pour un contrat de cinq ans avec une option d'une année supplémentaire. Yoro s'est déjà rendu à Manchester au cours des dernières 24 heures pour passer des tests médicaux, la première partie de ces tests ayant déjà été effectuée. Il passera d'autres tests et signera ensuite son contrat en tant que nouveau joueur de Manchester United. A mon avis, même si le prix est élevé, il s'agit d'une excellente signature pour Man United, car nous savons que Yoro était également recherché par un certain nombre d'autres clubs de premier plan », révèle le journaliste italien sur Caught Offside, avant de poursuivre.

«La stratégie de Manchester était coûteuse mais absolument intelligente et parfaite»

« Le Real Madrid a fait son choix, mais la stratégie était toujours la même et claire : rejoindre le club maintenant pour 20-25M€ ou le rejoindre l'été prochain sur un transfert libre. Le Real a été clair avec Yoro mais il ne voulait pas attendre plus longtemps. Le Real n'allait jamais payer 50 millions d'euros pour un joueur en fin de contrat dans une saison. La stratégie de Man United était coûteuse mais absolument intelligente et parfaite, la seule façon de signer le joueur. Le Paris Saint-Germain était également intéressé, mais Yoro voulait relever un nouveau défi dans un championnat différent, et c'est donc le Real Madrid qui était le principal rival de United dans cette affaire. Yoro a attendu une semaine pour le Real Madrid, mais ce dernier n'était plus dans le coup avec Lille après avoir accepté l'offre de Man United. Après une semaine d'attente, les Lillois ont compris que Yoro avait finalement décidé d'accepter de rejoindre Old Trafford. Le Real Madrid était le plus grand rêve de Yoro, il voulait vraiment y aller, mais il a décidé de rejoindre Man United après avoir vu à quel point les discussions avec le joueur et sa famille étaient fortes et convaincantes, également en termes de projet et d'offre d'un salaire important », ajoute Fabrizio Romano.