Le PSG a joué son joker cet hiver… au Real Madrid

Thomas Bourseau

Le mercato hivernal a fermé ses portes et le PSG n’a pas pu mettre la main sur l’attaquant latéral recherché malgré plusieurs pistes activées dont une menant à Marco Asensio au Real Madrid, également en vain pour des raisons différentes.

Le PSG a des derniers jours mouvementés sur le mercato. En effet, alors que Christophe Galtier avait fait part à plusieurs reprises du besoin de mettre la main sur un élément à vocation offensive sur les ailes afin de pallier le départ de Pablo Sarabia à Wolverhampton, aucun joueur n’a finalement débarqué au PSG.

La porte s’est fermée pour Cherki, Chelsea a trompé le PSG pour Ziyech

Et ce n’est pas faute d’avoir essayé. En raison de la réticence du président Jean-Michel Aulas de laisser filer Rayan Cherki au PSG, l’OL a fermé la porte à toute opération pour son crack. Pour Hakim Ziyech, le Paris Saint-Germain s’est retrouvé dans une situation bien particulière puisque Chelsea aurait envoyé à trois reprises les mauvais documents au PSG pour boucler le prêt de Ziyech, résultat, malgré un accord, le Marocain n’a pas pu débarquer au PSG.

Le PSG s’est renseigné pour Asensio, mais le Real Madrid n’a pas donné suite