L’accord est trouvé, le PSG va faire une énorme annonce

Thibault Morlain

Officiellement, rien n’est encore signé entre le PSG et Lionel Messi. Une situation qui laisse alors place à de nombreuses rumeurs concernant un départ libre de l’Argentin à la fin de la saison. Faut-il alors craindre ce scénario pour Messi ? La réponse serait visiblement non puisque l’accord serait trouvé entre La Pulga et la direction du PSG.

Après avoir mis en stand-by les discussions concernant son avenir en raison de la Coupe du monde, Lionel Messi peut désormais se concentrer pleinement sur ce gros feuilleton. L’Argentin est en fin de contrat au PSG et pour le moment, rien n’est encore officiel. Va-t-il prolonger ? Va-t-il s’en aller ? De nombreuses rumeurs fleurissent sur le mercato, mais à en croire Guillem Balague, tout serait déjà réglé entre Messi et le PSG.

« Le PSG et Messi sont tombés d’accord »

Biographe de Lionel Messi, Guillem Balague s’est confié pour 20 Minutes . Et à propos de l’avenir du numéro 30 du PSG, il a lâché : « Avant le Mondial, j’avais annoncé que Leo avait plus de chance de prolonger à Paris que de partir au terme de son contrat. Evidemment qu’il voulait attendre de voir ce qu’il se passerait au Qatar et qu’il ne voulait pas prendre de décision précipitée, mais c’était son sentiment avant le Mondial. Aujourd’hui il est persuadé qu’il peut gagner la Ligue des champions avec le PSG et il ambitionne aussi de remporter son huitième Ballon d'or. Et même si rien n’est encore officiel, le PSG et Messi sont tombés d’accord pour une prolongation d’un an, plus une autre saison optionnelle ». Ne manque donc plus que l'officialisation de la prolongation de Lionel Messi au PSG.

« Ils ont trouvé leur équilibre »