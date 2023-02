Mbappé est «comme un fou» pour son transfert, le PSG va halluciner

Arthur Montagne

Bien qu'il ait prolongé son contrat en fin de saison dernière, Kylian Mbappé pourrait décider de partir libre dès 2024, ce qui pourrait agiter le mercato l'été prochain. D'autant plus que d'après la presse espagnole, le crack de Bondy rêve toujours de rejoindre le Real Madrid.

Après un très long feuilleton, Kylian Mbappé a finalement prolongé son contrat qui arrivait à échéance avec le PSG. L'attaquant français a donc recalé le Real Madrid pour rester à Paris. Mais jusque quand ?

PSG : Mbappé a fait une annonce surréaliste à ses proches https://t.co/bmBRSDSjro pic.twitter.com/hsvMXnlrEd — le10sport (@le10sport) February 1, 2023

Fin de contrat en 2024, Mbappé confirme

La question a le mérite d'être posée car la durée réelle du contrat de Kylian Mbappé fait débat. Et pour cause, alors qu'il a posé avec un maillot floqué 2025, le crack de Bondy aurait finalement signé jusqu'en 2024 avec à la clé une option pour une saison supplémentaire à la discrétion du joueur. D'ailleurs, le journaliste espagnol Edu Aguirre révèle même que le numéro 7 du PSG a confirmé à son entourage qu'il pouvait partir libre dès 2024.

Mbappé rêve toujours du Real Madrid