L'OM a recruté le nouveau Haaland

Arthur Montagne

Mardi soir, l'OM a bouclé son mercato avec le transfert de Vitinha qui a débarqué en provenance de Braga pour 32M€, ce qui en fait la recrue la plus chère de l'histoire du club phocéen. Et visiblement, les Marseillais ont frappé très fort puisque le profil de l'attaquant portugais ne serait pas sans rappeler celui d'un certain Erling Haaland.

Bien décidé à recruter un nouvel attaquant, l'OM a attendu la dernière journée du mercato pour trouver le joueur idéal. Il s'agit en effet de Vitinha qui débarque en provenance de Braga pour le montant record de 32M€, bonus compris. En effet, l'attaquant portugais devient à la fois la recrue la plus chère de l'histoire de l'OM, mais également la plus grosse vente de Braga.

Vitinha, «le Haaland de la Pedreira»

Et visiblement, ce n'est pas un hasard si l'OM a décidé de casser sa tirelire pour Vitinha. Comme le rappelle L'EQUIPE , l'attaquant de 22 ans était surnommé « le Haaland de la Pedreira » par les supporters de Braga en référence à sa collectivité de naissance. Auteur de 13 buts toutes compétitions confondues lors de la première partie de saison, Vitinha est décrit à Breaking The Lines par Filipe Dias, journaliste portugais à Record , comme un joueur qui « n'avait peur de rien. On dirait qu'il ne ressent aucune pression à jouer avec des adultes, même dans des ambiances bouillantes . »

«Il paraît inépuisable»