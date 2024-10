Le PSG a bouclé un transfert inattendu à cause de Galtier

Amadou Diawara

Depuis l'arrivée de Luis Campos à l'été 2022, le PSG a décidé de rajeunir considérablement son effectif. En effet, le club de la capitale n'a recruté que trois joueurs de plus de 26 ans au moment de leur signature : Lucas Hernandez, Milan Skriniar et Marco Asensio. En ce qui concerne l'internationale slovaque, Christophe Galtier pourrait être à l'origine de son transfert, et ce, parce qu'il voulait mettre en place une défense à trois.

Lors de l'été 2022, Luis Campos a rejoint le PSG en tant que conseiller football. Dès l'arrivé du Portugais, le club de la capitale s'est révolutionné. En effet, le PSG de Nasser Al-Khelaïfi a décidé de mettre fin à la génération bling-bling, et ce, pour construire un collectif jeune et fort.

PSG : Campos n'a recruté que trois joueurs de plus de 26 ans

Pour remplir sa mission, Luis Campos s'est efforcé de recruter des joueurs ayant 26 ans maximum au moment de leur transfert. On peut par exemple citer Vitinha, Nuno Mendes, Gonçalo Ramos, Bradley Barcola ou encore Joao Neves.

Le PSG a recruté Skriniar pour régaler Galtier

Comme l'a souligné L'Equipe, deux joueurs avaient plus de 26 ans lorsque Luis Campos a finalisé leur transfert pour 0€ en juillet 2023 : Milan Skriniar (Inter) et Marco Asensio (Real Madrid). En effet, le Slovaque avait 28 ans au moment de sa signature au PSG, tandis que l'Espagnol avait soufflé ses 27 bougies. A en croire le média français, le PSG a pu faire une exception avec Milan Skriniar pour régaler Christophe Galtier, qui avait pour projet de mettre en place un 4-3-3. Pour rappel, Lucas Hernandez avait également plus de 26 ans lorsqu'il a rejoint le PSG. En effet, l'international français était âgé de 27 ans lors de l'été 2023, étant arrivé en provenance du Bayern pour environ 45M€. Reste à savoir si Luis Campos et le PSG dérogeront une nouvelle fois à leur principe de recrutement en 2025.