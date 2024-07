Le «nouveau Mbappé» arrive, sa mère calme tout le monde !

Thomas Bourseau

Le PSG a pu profiter de Kylian Mbappé pendant sept saisons et a pu compter sur son jeune frère Ethan (17 ans) chez les équipes de jeunes. Précoce, la nouvelle star du Real Madrid ne va pas voir son frère lui succéder tant la comparaison est dénuée de sens aux yeux de leur mère Fayza Lamari.

Kylian Mbappé déchaîne les passions depuis ses débuts chez les professionnels avec l’AS Monaco et par la suite au PSG. Champion du monde à 19 ans avec l’équipe de France et capitaine des Bleus à 24 ans, Mbappé est sans contestation possible précoce. Le meilleur buteur de l’histoire du Paris Saint-Germain est à neuf unités d’Olivier Giroud, qui détient le titre de meilleur buteur de l’histoire de la sélection tricolore.

«La comparaison n’a pas de sens»

Alors forcément, beaucoup d’espoir réside autour d’Ethan Mbappé, jeune frère de la recrue phare estivale du Real Madrid et seulement âgé de 17 ans. Pour autant, le milieu de terrain du LOSC est tout sauf le « nouveau Kylian Mbappé ». « La comparaison n’a pas de sens. La vérité, c’est que, s’il n’avait pas les qualités qu’il a, on lui aurait dit : va avec ton frère au Real Madrid. Mais non, il va exister, il va écrire son histoire. Il doit travailler, c’est comme à l’école ! Mais il franchit les étapes et il est épanoui. Ça va lui faire beaucoup de bien de signer à Lille, de sortir un peu du statut de « frère de ». Il se construit, il vient d’avoir son bac. C’est beau. C’est magnifique pour des parents ».

«En tout cas, ils ont déjà commencé à se chambrer tous les deux»

Dans une longue interview pour Le Parisien, Fayza Lamari s’est confiée sur d’éventuelles oppositions à l’avenir en Ligue des champions entre le Real Madrid et le LOSC, clubs de Kylian et d’Ethan Mbappé. « En tout cas, ils ont déjà commencé à se chambrer tous les deux (rires). Mais la vérité, c’est qu’ils s’entendent super bien, ce sont tous les deux des passionnés. Kylian s’intéresse beaucoup à Ethan et Ethan à Kylian ».