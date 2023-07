Le boss du PSG prend les choses en main pour ce transfert XXL

Alexis Brunet

Le PSG cherche à recruter du lourd en attaque. Alors qu’Harry Kane et Bernardo Silva faisaient figure de pistes prioritaires, Paris aurait changé son fusil d'épaule. Les dossiers menant aux deux stars de Premier League n'avançaient pas. Ainsi, le champion de France a finalement décidé de miser sur Ousmane Dembélé et Randal Kolo Muani. Et c'est même Nasser Al-Khelaïfi qui aurait pris les choses en main pour l'attaquant de Francfort.

Le PSG est dans l'expectative concernant Kylian Mbappé. Le club de la capitale ne sait pas s'il pourra compter sur son attaquant ou non la saison prochaine. Luis Campos essaye donc d'autant plus de concrétiser certains dossiers offensifs, et ce, pour que le champion de France reste compétitif à l'avenir.

Dembélé à la place de Bernardo Silva

Pendant longtemps, c'est Bernardo Silva qui était la priorité parisienne à droite. Mais comme le10sport.com vous l'a révélé en exclusivité, le club de la capitale a décidé d'abandonner ce dossier pour se concentrer sur Ousmane Dembélé. Le joueur du FC Barcelone serait même très proche de rejoindre le PSG, et tout pourrait se décanter rapidement.

Al Khelaïfi a pris les choses en main pour Kolo Muani