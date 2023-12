Le boss du PSG en rêve, la réponse est cash

Axel Cornic

Joueur puis entraineur chez les U19, Thiago Motta reste très apprécié au Paris Saint-Germain et cela serait surtout le cas de Nasser Al-Khelaïfi. Plusieurs sources assurent en effet que le président parisien serait un grand fan de l’ancien international italien, qu’il aimerait tôt ou tard avoir sur le banc. Mais il faudra compter sur son club de Bologna...

Après avoir quasiment tout gagné en tant que joueur, Thiago Motta a décidé d’ouvrir une toute nouvelle carrière en devenant entraineur. Et après des courtes expériences à Genoa et La Spezia, il est en train d’exploser du côté de Bologna, actuel 7e de Serie A.

PSG : Un mensonge dénoncé pour cette star étrangère ? https://t.co/vsOc85xqD3 pic.twitter.com/eLYxG0xno5 — le10sport (@le10sport) December 4, 2023

« On avait déjà bien fait l'année dernière avec l'arrivée de Thiago Motta »

Au sein du club émilien on ne semble absolument pas surpris par le succès rencontré par l’ancien milieu de terrain, régulièrement lié au PSG ces derniers mois. « On avait déjà bien fait l'année dernière avec l'arrivée de Thiago Motta. Le travail de l'entraîneur et des joueurs nous amène à ces résultats » a expliqué l’administrateur délégué Claudio Fenucci, d’après TMW .

« Les conditions sont réunies pour pouvoir poursuivre cet enthousiasme et réussir »