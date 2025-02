L’annonce inattendue, il «sacrifie» sa famille pour l’OM !

Thomas Bourseau

Du côté de l’OM, quatre recrues sont arrivées pendant la fenêtre des transferts cet hiver, y compris Ismaël Bennacer. L’enfant du pays, natif d’Arles, sera à nouveau à proximité de ses proches et de sa famille. Pas de quoi faire de ce facteur un motif de déconcentration, bien au contraire. C’est en effet le discours tenu par Bennacer.

Ismaël Bennacer est à nouveau chez lui, 10 ans après son départ. Le natif d’Arles a effectué sa formation au centre d’Arles-Avignon et y a même fait ses premiers pas dans le monde professionnel avant même d’être majeur. Cependant, en 2015, Arsène Wenger l’a convaincu de tout plaquer dans l’optique de parfaire sa formation du côté d’Arsenal. Bennacer ne s’y éternisera pas et assouvira finalement sa soif de temps de jeu en Italie à Empoli puis à l’AC Milan.

«Je suis très clair avec mon entourage, il y a des sacrifices à faire»

L’international algérien s’est installé à Marseille cette semaine après qu’un accord ait été trouvé avec l’AC Milan pour un prêt payant d’1M€ avec une option d’achat de 12M€ et des bonus allant jusqu’à 3M€ pour l'OM. A nouveau proche de sa famille et de ses racines à Arles, Ismaël Bennacer ne va pas renier pour autant sa conscience professionnelle et a lâché en direct un avertissement aux membres de son cercle proche. « Je suis très clair avec mon entourage, il y a des sacrifices à faire. Je vois ma famille quand je dois les voir. Je suis rigoureux, sérieux et ambitieux ».

«Voir mes parents de temps en temps, ça va me faire du bien, mais je suis vraiment focus sur mes objectifs»

Pendant sa conférence de presse de présentation, Ismaël Bennacer en a profité pour également avertir ses parents : ce sera l’OM avant tout. « Voir mes parents de temps en temps, ça va me faire du bien, mais sinon, je suis vraiment focus sur mes objectifs ».