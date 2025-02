Mercato - OM : Des stars sont attendues !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Après Mason Greenwood ou encore Adrien Rabiot, l’Olympique de Marseille a réalisé un autre joli coup sur le mercato en s’attachant les services d’Ismaël Bennacer, comme révélé par le10sport.com. Présenté à la presse ce mercredi, l'ancien milieu de l'AC Milan a affiché le souhait de voir des joueurs encore plus prestigieux le rejoindre sur la Canebière.

Alors que le dossier a été relancé à la fin du mercato hivernal comme révélé en exclusivité par le10sport.com, l’OM a bouclé l’arrivée d’Ismaël Bennacer en provenance de l’AC Milan à vitesse grand V. « Si je suis là, ce n'est pas parce que quelqu'un m'a dit de venir. Ce n'est pas parce que le club ne me voulait plus. Bien au contraire, a réagi ce mercredi le milieu algérien, présenté à la presse. C'était vraiment ma volonté. J'ai fait part à la direction que je voulais aller à l'OM et pas dans un autre club. Je suis là aujourd'hui et je suis très content ».

« J'espère qu'il y aura des plus grands joueurs que moi qui viendront »

Décidément très actif à chaque fenêtre des transferts, l’OM boucle donc un nouveau renfort de taille. Ismaël Bennacer espère que cela ne s’arrêtera pas là : « J'espère qu'il y aura des plus grands joueurs que moi qui viendront, je ne suis pas un grand joueur. Il y a une très belle équipe et on est focus avec les joueurs qu'on a ».

« Ça nous semblait intéressant de pouvoir réaliser une opération comme ça »

Pablo Longoria se satisfait déjà d’avoir pu mettre la main sur l’international algérien comme il l’a expliqué lundi, au micro de RMC : « C’est au coach de faire ses choix. On doit avoir différents profils au milieu de terrain. Et on considère qu’un joueur organisateur, un n°6, c’est quelque chose d’intéressant qu’on pouvait donner au coach. C’est un joueur complémentaire avec des caractéristiques qu’on pense compatibles avec le style de jeu de Roberto De Zerbi. Ça nous semblait intéressant de pouvoir réaliser une opération comme ça. »