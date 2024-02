La stratégie secrète qui va coûter très cher au PSG sur le mercato

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

En quête de renforts défensifs cet hiver, le PSG avait fait de Leny Yoro sa grande priorité. Néanmoins, les dirigeants parisiens ne sont jamais entrés en contact avec leurs homologues lillois, ce qui semble avoir irrité Olivier Létang, très clair sur le fait que son joueur était intransférable cet hiver. Une stratégie qui risque de faire monter les enchères.

Malgré l'arrivée de Lucas Beraldo dès l'ouverture du mercato, le PSG s'était également mis en quête d'un autre défenseur central afin de compenser les blessures Presnel Kimpembe et Milan Skriniar. Dans cette optique, plusieurs pistes ont circulé, mais Luis Campos a rapidement identifié sa priorité.

Yoro était la priorité du PSG, mais...

En effet, il s'agissait de Leny Yoro, le très prometteur défenseur du LOSC. Néanmoins, la stratégie du PSG a de quoi surprendre dans ce dossier. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE , les Parisiens n'ont jamais jugé bon de contacté les dirigeants lillois pour prendre des renseignements sur la situation de Leny Yoro. Conscient qu'Olivier Létang s'opposerait à toute offre, ni Luis Campos ni Nasser Al-Khelaïfi ne l'ont contacté. Un petit jeu qui n'a pas plu aux Lillois et qui a eu pour conséquence d'augmenter le prix du joueur.

Un retour à la charge l'été prochain ?

Quoi qu'il en soit, comme révélé en exclusivité par le10sport.com, le PSG a pris rendez-vous pour le transfert de Leny Yoro. Cet été, le jeune défenseur du LOSC sera la grande priorité du club de la capitale. Il faut dire que sa situation sera avantageuse puisque le joueur de 18 ans ne sera plus qu'un a un an de la fin de son contrat qui expire en 2025. Les Dogues n'auront donc plus le choix s'ils veulent récupérer une belle indemnité de transfert. Sans oublier que Leny Yoro est désormais géré par un certain Jorge Mendes, très influent au PSG.