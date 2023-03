«La personne idéale» : L’arrivée de Zidane réclamée au PSG

Thibault Morlain

Arrivé en début de saison au PSG, Christophe Galtier est déjà menacé au poste d’entraîneur. L’élimination en Ligue des Champions l’a un peu plus fragilisé et en parallèle, le nom de Zinedine Zidane revient sans cesse pour le remplacer. Daniel Riolo a d’ailleurs réclamé ce changement et l’arrivée de Zizou.

Apprécié par le Qatar, Zinedine Zidane est annoncé comme une option pour le banc du PSG depuis l’été dernier. Si cela ne s’est pas fait à l’intersaison, cela serait loin d’être terminé. En effet, l’ancien du Real Madrid est à nouveau évoqué pour venir remplacer Christophe Galtier comme entraîneur du PSG suite à l’élimination en Ligue des Champions.

« Il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale »

Lors de l’émission Quelle Epoque sur France 2 , Daniel Riolo s’est prononcé sur l’arrivée de Zinedine Zidane au PSG. Et il a totalement validé le scénario : « Qui serait un bon entraîneur du PSG ? Aujourd’hui, clairement, y’a pas énormément de nom car il faut quelqu’un qui ait une renommée internationale, qui s’impose aux yeux des joueurs. Zidane ? Oui. Aujourd’hui, la personne idéale c’est Zidane ».

« Les joueurs sauront que c’est comme ça et pas autrement »