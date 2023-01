La chance sourit à l’OM, un transfert historique est possible

Après l’échec du dossier Terem Moffi, l’OM a ouvert la piste Vitinha. Intéressé par le challenge marseillais, l’attaquant de Braga était tout proche de Brighton qui était tombé d’accord avec le club portugais. Mais la formation britannique aurait lâché l’affaire, de quoi redonner espoir à Pablo Longoria.

Et si le dernier jour du mercato hivernal venait sourire à l’OM ? Depuis plusieurs semaines, Pablo Longoria et Javier Ribalta ne comptent pas leurs heures et veulent offrir un attaquant de pointe à Igor Tudor. Terem Moffi était la priorité mais l’international nigérian a finalement opté pour l’OGC Nice.

La direction olympienne a donc entamé des négociations avec Braga pour le transfert de Vitinha. 2ème du championnat portugais, Braga réclame 30M€ pour laisser partir son attaquant. Un montant trop élevé pour l’OM, surtout que Brighton avait pris la tête dans ce dossier et semblait bien parti pour rafler la mise.

Brighton not moving for Vitinha today, clearing the path for Southampton.Seagulls were interested in the Braga striker if Evan Ferguson's injury was serious but initial tests show it's not too bad. #bhafc #saintsfc https://t.co/fz6OKWxuCe