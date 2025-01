Kvaratskhelia : Le PSG fait un grand heureux… à l’ASSE !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà intéressé l’été dernier, le PSG a finalement obtenu la signature de Khvicha Kvaratskhelia lors de ce mercato hivernal. Acheté pour 70M€ à Naples, le Géorgien a ainsi rejoint le club de la capitale et l’effectif de Luis Enrique. Ce transfert fait bien évidemment le bonheur des fans du PSG, mais pas seulement. A l’ASSE, Zuriko Davitashvili ne boude pas son plaisir de voir débarquer son ami et compatriote géorgien en Ligue 1.

L’été dernier, dans le cadre de la succession de Kylian Mbappé au PSG, on avait beaucoup parlé d’une de Khvicha Kvaratskhelia. Très chaud pour venir, le Géorgien avait finalement été retenu par Naples. Ça n’a été que partie remise. De retour à la charge en ce mois de janvier pour Kvara, le club de la capitale a cette fois réussi à trouver un terrain d’entente avec la formation, même s’il a fallu débourser 70M€ pour cela. Ainsi, aujourd’hui, Kvaratskhelia est désormais un joueur du PSG.

« Je suis très heureux de le voir arriver en France »

Avec Khvicha Kvaratskhelia au PSG, cela fait donc un nouveau Géorgien en Ligue 1 en plus de Georges Mikautadze (OL) et Zuriko Davitashvili (ASSE). Le Stéphanois est d’ailleurs très proche du néo-Parisien et forcément, sa signature au sein du club de la capitale le comble de plaisir. En conférence de presse ce jeudi, rapporté par Envertetcontretous, Davitashvili a expliqué concernant Kvaratskhelia : « Khvicha c'est plus qu’un ami, nous sommes une famille. On vit football ensemble depuis 10 ans, on joue ensemble depuis tout petits, on se connait réellement bien et nous avons des contacts très régulièrement. Il est le parrain de mon fils donc forcement que je suis très heureux de le voir arriver en France ».

« Paris et Saint-Étienne ce sera plus proche et plus simple pour se voir »

« On se verra plus souvent, Paris et Saint-Étienne ce sera plus proche et plus simple pour se voir. Je n’ai pas trop parlé de son transfert avec lui, j’aurais l’occasion de jouer contre Khvicha lors du match retour face au PSG », a ajouté le joueur de l’ASSE.