Kvaratskhelia : Le PSG fait déjà une annonce sur son avenir !

Après le premier match de Khvicha Kvaratskhelia au PSG, Luis Enrique a dressé un bilan des débuts de son nouveau numéro 7, notamment auteur d’une passe décisive. Et le technicien espagnol reconnaît qu’il compte bien qu’il s’agisse du premier match d’une longue série pour l’international géorgien.

Six mois après avoir échoué à le recruter, le PSG a finalement bouclé le transfert de Khvicha Kvaratskhelia cet hiver. L'international géorgien a débarqué en provenance de Naples pour environ 70M€ et a fait ses grands débuts avec le club parisien samedi soir à l'occasion du nul contre Reims (1-1). Passeur décisif pour Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia s'est déjà mis en valeur et Luis Enrique espère bien qu'il s'agit du premier match d'une très longue série pour le Géorgien à Paris.

«Je trouve qu'il a été bon»

« Eh bien, il a joué la première mi-temps et c'est toujours compliqué pour un joueur de jouer son premier match dans une équipe. Il n'a connu que quatre séances d'entraînement avec ses coéquipiers. Nous le connaissons à peine et il ne nous connaît pas non plus. Je trouve qu'il a été bon. Dès qu’il touche le ballon, on sent qu’il est différent », confie l’entraîneur du PSG en conférence de presse, avant de poursuivre.

«C'est le premier match d'une longue série»

« C'est son premier match, mais c'est le premier d'une longue série au sein du club et je pense que le bilan est positif. Il a très bien commencé la deuxième mi-temps, comme sur cette action où il a réussi à combiner et à faire la passe à Ousmane. Il est sur une bonne lancée. Il manque clairement de rythme parce qu'il n'a pas joué officiellement depuis un moment. Il est évident qu’il ne comprend rien et que la situation est encore nouvelle, mais j'espère que c'est le premier match d'une longue série », ajoute Luis Enrique.