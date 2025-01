Kolo Muani : Le PSG court à la catastrophe ?

Thomas Bourseau

Le PSG a les pieds et les poings liés dans le feuilleton Randal Kolo Muani. Certes, un terrain d'entente a été convenu entre les dirigeants parisiens et leurs homologues de la Juventus pour son prêt sec jusqu'à la fin de la saison. Il est aussi vrai que Kolo Muani a effectué sa visite médicale vendredi, mais en parallèle, le PSG s'est rendu compte qu'il avait déjà convenu les prêts de six joueurs à l'étranger cette saison. Et comme le règlement de la FIFA le stipule, le Paris Saint-Germain ne peut pas enregistrer un septième prêt.

Xavi Simons, un retour impossible ?

Carlos Soler (West Ham), Nordi Mukiele (Bayer Leverkusen), Renato Sanches (Benfica Lisbonne), Juan Bernat (Villarreal), Xavi Simons (RB Leipzig) et Cher Ndour (Besiktas) sont les joueurs prêtés en question. Et maintenant ? Le Paris Saint-Germain se retrouve dans l'obligation de rapatrier un de ces éléments cités ou bien d'en vendre définitivement un avant de pouvoir boucler le prêt de Kolo Muani à la Juventus.

Cependant, pour ce qui est de Xavi Simons, le PSG pourrait d'ores et déjà faire une croix sur l'international néerlandais qui refusait catégoriquement de revenir à Paris à la fin de son prêt au RB Leipzig à la dernière intersaison. La situation resterait la même comme RMC Sport l'a assuré.

Le reste des exilés vont rester loin du PSG ?

Pour ce qui est du reste des prêtés, Carlos Soler semble faire forte impression à West Ham. Si bien que la presse britannique affirmait à la fin de l'année civile 2024 que les Hammers prévoyaient définitivement de s'attacher les services de Soler. Cependant, Julen Lopetegui n'est plus l'entraîneur du club londonien, remplacé par Graham Potter pendant la première quinzaine de janvier. Et il n'y a pas d'avancée à signaler depuis. Concernant Nordi Mukiele, il est entré dans la rotation de Xabi Alonso au Bayer Leverkusen et a d'ailleurs été la cible d'éloges de la part de l'entraîneur espagnol du champion d'Allemagne.

Juan Bernat n'est clairement pas incontournable à Villarreal, mais dispose tout de même de son importance, en attestent ses 12 apparitions cette saison avec le sous-marin jaune. Et pour finir, malgré sa fragilité physique, Renato Sanches affiche quand même 12 matchs au compteur avec le Benfica Lisbonne cette saison. Le PSG n'a pas moult possibilités à disposition afin de débloquer le dossier Randal Kolo Muani à la Juventus.