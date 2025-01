«C'est pareil» : Le PSG doit gérer un nouveau Kolo Muani !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Blessé dès la première journée de Ligue 1 contre Le Havre, Gonçalo Ramos a cruellement manqué à ses coéquipiers. En effet, le PSG a régulièrement été pointé du doigt pour son manque de réalisme face au but et le retour de l'attaquant portugais devait tout résoudre. Mais depuis qu'il est revenu, le numéro 9 du PSG est pourtant toujours en difficulté et n'est absolument pas le sauveur annoncé.

Dès la première journée de Ligue 1, le PSG a perdu son avant-centre titulaire. En effet, contre Le Havre, Gonçalo Ramos s'est blessé à la cheville et a manqué trois mois de compétition. En son absence, le club de la capitale a fait preuve d'un cruel manque de réalisme à la finition. Son retour était donc très attendu, mais malgré cela, Gonçalo Ramos peine à répondre aux attentes suscitées par sa reprise de la compétition. A tel point que Walid Acherchour se demande si le PSG n'est pas confronté à un cas similaire à celui de Randal Kolo Muani.

Ramos déçoit depuis son retour

« Ça faisait argument d’autorité quand Ramos était blessé, en disant le problème de finition au PSG quand Ramos va revenir, il va mettre tout le monde d’accord et le problème c’est son absence. Moi, depuis qu’il est revenu, je ne suis pas transcendé par ses performances, surtout quand il démarre. Quand il démarre, je trouve qu’il manque de présence dans la surface, il ne pèse pas assez, il n’est pas dans les relais, dans les centres il est pue à la réception. Alors que quand il est arrivé, je préférais Ramos à Kolo Muani, je pensais qu’il allait plus compatible au PSG », s'étonne le journaliste au micro de l'After Foot, avant d'en rajouter une couche.

«On a beaucoup critiqué Kolo Muani, mais Ramos...»

« Mais plus ça avance, plus je suis déçu. Je préfère même l’animation avec Dembélé en faux 9 et Ramos qui rentre. Ça commence à faire un bout de temps qu'il est revenu et cet argument d’autorité ne vaut pas pour l’instant. J’aimerais avoir plus de Ramos. On critique Luis Enrique, je comprends mieux sa gamberge sur ce poste-là. (…) Le transfert de Ramos, on a beaucoup critiqué Kolo Muani, mais Ramos c’est un appel aussi, il va falloir qu'il fasse beaucoup mieux au PSG. Il y a eu un gros investissement fait du PSG, là c’est bon, ça fait 2 ans qu’il est là, il va falloir qu’il montre autre chose. Surtout si Kvara arrive, il va avoir encore plus de munitions dans la surface. Il faut qu’il casse la baraque car pour l’instant ce n’est pas fou du tout », ajoute Walid Acherchour.