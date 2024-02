«Je voulais aller au PSG», son transfert capote !

Thibault Morlain

Aujourd'hui considéré comme l'un des meilleurs du monde au poste de défenseur central, Antonio Rüdiger évolue avec le maillot du Real Madrid sur les épaules. C'est à l'été 2022 que l'Allemand a posé ses valises en Espagne, débarquant en provenance de Chelsea. Mais voilà que quelques mois plus tôt, il était question d'un transfert au PSG pour Rüdiger.

Passé par Stuttgart, l'AS Rome puis Chelsea, Antonio Rüdiger est désormais un joueur du Real Madrid, club qu'il a rejoint en 2022. Mais la trajectoire de l'international allemand de 30 ans aurait pu prendre une autre tournure. En effet, ça n'a pas toujours été tout rose pour Rüdiger à Chelsea, à tel point qu'il a voulu rejoindre... le PSG.

Mercato - PSG : C’est confirmé pour ce transfert à 130M€ ! https://t.co/IwwR05KApL pic.twitter.com/l8HTcZ2sAZ — le10sport (@le10sport) February 22, 2024

« C'était mon souhait »

En 2020, Antonio Rüdiger ne voulait qu'une chose : quitter Chelsea et rejoindre le PSG de Thomas Tuchel. Dans un entretien pour Goal , l'Allemand a révélé : « Je voulais partir. Je voulais aller au Paris Saint-Germain avec Thomas Tuchel. C'était mon souhait ».

« Cela ne s'est pas produit et six mois plus tard... »