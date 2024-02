PSG - Real Madrid : Le salaire de Kylian Mbappé est dévoilé

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Libre de s’engager avec le club de son choix, son contrat avec le PSG expirant au terme de la saison, Kylian Mbappé devrait prendre le chemin du Real Madrid. Si le sujet des droits d’image resterait à régler, les deux parties se seraient d’ores et déjà entendues sur la question financière.

Attendu depuis de nombreuses années au Real Madrid, Kylian Mbappé ne devrait pas faire faux bond cette fois. L’attaquant du PSG a informé son président Nasser Al-Khelaïfi qu’il ne resterait pas dans la capitale au terme de son contrat et prend la route de la Casa Blanca malgré les tentatives de Liverpool et Manchester United révélées par le10sport.com. Selon AS , un accord global a été trouvé entre les deux parties, Mbappé acceptant de revoir à la baisse ses émoluments.



Un salaire annuel de 15M€

Si la question des droits d’image reste à régler, le Real Madrid étant prêt à négocier avec Kylian Mbappé, il est en revanche acquis que le club espagnol ne va pas rompre l'échelle des salaires pour signer la star du PSG. Son salaire ne dépassera pas 15M€ nets selon le média ibérique, avec une prime à la signature élevée et calculée au prorata des cinq années du contrat pour compenser ce montant plus faible qu’au PSG.

Mbappé revoit à la baisse sa rémunération