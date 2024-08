«Je ne devais pas partir», révélation sur le mercato de l’OM

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Déjà proche de quitter l’OM au mercato hivernal, Jonathan Clauss a fini par faire ses valises lors de cette intersaison. Après avoir passé deux ans à Marseille, l’international français s’est engagé avec l’OGC Nice. Mais voilà que ce transfert aurait pu ne jamais avoir lieu si l’on en croit les propos de Clauss. Explications.

Malgré l’arrivée de Roberto De Zerbi, Jonathan Clauss n’entrait plus dans les plans de l’OM. Ne lui restant plus qu’un an de contrat, le Français a alors été vendu pour 5M€ à l’OGC Nice, ce qui lui a permis de retrouver Franck Haise. Convaincu par le projet des Aiglons, Clauss n’avait cependant pas prévu de quitter l’OM visiblement.

« Je ne devais pas spécialement partir de l’OM cet été »

Pour Gym Tonic, Jonathan Clauss est revenu sur son mercato. L’ex-joueur de l’OM fait notamment savoir : « Je ne devais pas spécialement partir de l’OM cet été, j’ai eu des sollicitations de clubs mais avec des projets qui ne m’intéressaient pas. Naples notamment, mais je ne voulais pas vraiment aller en Italie ».

« J’ai foncé »

L’intérêt de Nice a finalement tout changé pour Jonathan Clauss. « Quand Nice s’est présenté, j’en ai un peu pincé pour cette proposition. Elle regroupait toutes les caractéristiques et les priorités que j’avais pour moi et mon entourage. Généralement, on a une petite voix dans sa tête qui nous dit oui ou non donc j’ai foncé », a-t-il expliqué.