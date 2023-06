Inquiétude à l’OM, le mercato s’enflamme pour sa star

Jules Kutos-Bertin - Journaliste Tout petit, je m’étais promis d’avoir un métier en accord avec le football. Très vite, j’ai pris conscience que mes pieds ne suffiraient pas pour m’emmener là où je le voulais alors le journalisme est devenu une évidence.

La fin de saison est imminente et l’OM planche déjà sur son mercato estival. Alexis Sanchez, le meilleur olympien de cet exercice, arrive au terme de son contrat. L’international chilien négocie pour une prolongation mais d’autres clubs insistent pour s’offrir la star marseillaise, notamment en Arabie saoudite.

« J’ai très envie de rester mais je veux gagner, je ne suis pas ici pour finir quatrième ou troisième, ou même deuxième pour aller en Ligue des champions ». En mars dernier, après une défaite difficile à digérer contre Annecy, Alexis Sanchez tirait au clair le dossier de son avenir à l’OM. L’international chilien est ouvert à une prolongation, à condition que Marseille joue la gagne.

L’OM lance les hostilités pour Sanchez

Mais pour le moment, rien n’est joué. Des discussions ont déjà eu lieu entre le clan Sanchez et l’OM mais elles n’ont pas encore atteint le stade des négociations concrètes. Mais la direction olympienne va devoir faire vite, surtout que la concurrence se fait de plus en plus pressante.

Il veut signer à l’OM… mais va se faire recaler ! https://t.co/rGTWl9Ltfw pic.twitter.com/bTczzSoIsQ — le10sport (@le10sport) June 3, 2023

L’Arabie saoudite est à l’affût